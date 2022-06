Brindisi, al via la stagione dei saldi. Ma sulle promozioni si accende il dibattito

Manca meno di una settimana all’inizio dei saldi estivi, tradizionale appuntamento che si conferma per tutti i consumatori l’occasione ideale per lo shopping. La data da segnare sul calendario per la città di Brindisi è sabato 2 luglio: a differenza dello scorso anno, quando erano stati posticipati al mese di agosto, i saldi in Puglia partiranno dunque in contemporanea con il resto dell’Italia (solo in Sicilia, tra le regioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati