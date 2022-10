Sala ricevimenti abusiva: scatta il sequestro

Sala ricevimenti con piscina: ma priva di autorizzazioni: scatta il sequestro. I carabinieri del Nas di Taranto nell’ambito dei controlli eseguiti nei vari settori della Specialità ed in particolare finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, hanno eseguito attività ispettiva insieme ai militari del Comando provinciale dell'Arma di Brindisi e al personale del Sian della Asl brindisina presso una struttura ricettiva della provincia.

Il sequestro

Nel corso dell’ispezione si è accertato che la lussuosa struttura, adibita a sala ricevimenti (con piscina), feste di compleanno, ricorrenze, era stata avviata in assenza delle previste autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste. Inoltre nella struttura non veniva attuata la corretta prassi igienico-sanitaria poichè non era stato predisposto il manuale di autocontrollo (Haccp). Tra l’altro la struttura di ristorazione non era in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa comunitaria. Il personale della Asl ha disposto la chiusura immediata in toto dell’attività di ristorazione avviata abusivamente. Il valore della struttura si aggira intorno al milione di euro. Al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative pari a 6.000 euro.

I controlli

Infine i Carabinieri del Nas di Taranto nell’ambito controlli finalizzati alla tutela degli anziani e persone fragili, in una struttura socio-sanitaria assistenziale della provincia di Brindisi hanno accertato, a seguito di riscontri sanitari avviati dopo attività ispettiva da parte degli organi sanitari competenti, che la medesima ospitava anziani non autosufficienti, per cui il Dirigente dell’ufficio comunale competente ha disposto il trasferimento di 5 ospiti anziani in altra struttura socio-sanitaria compatibile con le loro patologie.