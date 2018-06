Rubavano le auto e chiedevano il "riscatto": dieci arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Brindisi hanno sgominato una banda di presunti ladri di auto che operava estorsioni ad Oria con la tecnica del «cavallo di ritorno». Sono stati eseguiti 10 provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Brindisi. Essi, nonostante le condanne recentemente riportate complessivamente per oltre 25 anni da quattro dei destinatari dell'odierna misura per gli stessi reati, continuavano a delinquere.Sono 25 gli indagati e 51 i furti di autovetture documentati: 29 di esse restituite ai legittimi proprietari. In alcuni casi, sono stati documentati dei balletti rap prima della commissione delle azioni criminose. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 10.30, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi.