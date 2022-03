Ryanair, attesa di quattro ore per i passeggeri diretti a Bergamo

BRINDISI - Quattro ore ritardo per i passeggeri del volo Ryanair Brindisi-Bergamo Orio al Serio, che ieri sera hanno atteso dalle 20 a mezzanotte per poter partire. Alle domande dei viaggiatori, il centralino dell'aeroporto di Brindisi ha fornito come giustificazione solo “problemi tecnici” ma nessuna spiegazione ufficiale è arrivata da parte della compagnia aerea. L'incubo è durato fino a mezzanotte, quando è partito un altro volo. In tanti si sono lamentati dell'accaduto, anche attraverso i social.