Brindisi, da batteria della contraerea a polo della cultura del mare: ecco il progetto

Un finanziamento per un progetto da un milione e 200mila euro, primo tassello per dare ancora un nuovo volto all’area di Punta del Serrone. Il Comune di Brindisi, infatti, ha annunciato ieri di aver ottenuto i fondi per la riqualificazione della ex Batteria Menga, allo scopo di creare «un polo della cultura del mare – ricordano dall’amministrazione comunale - e del Mediterraneo tra passato, contemporaneo e futuro».

Il progetto

Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati