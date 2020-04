Primo contagio nel carcere di Brindisi: ora via ai tamponi

Ultimo aggiornamento: 13:56

BRINDISI - Un detenuto del carcere di Brindisi è positivo al Coronavirus . Lo denuncia il sindacato Sappe, della polizia penitenziaria, e lo conferma anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in un post su facebook.Si tratta di un uomo di 35 anni, italiano, che stava scontando una pena definitiva ed era affetto da altre patologie. Era in carcere dallo scorso marzo. Il 27 marzo un primo tampone era risultato negativo. Ieri, dopo che domenica scorsa era stato ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi, gli è stata diagnosticata l'infezione da Covid-19."Abbiamo notizia - scrive il Sappe in una nota - che questa mattina l'Asl starebbe provvedendo a effettuare tamponi solo su una parte dei detenuti, mentre nulla per la restante popolazione, compresi tutti i poliziotti e chi frequenta il carcere e potrebbe essere stato vettore dell'infezione".Secondo il Sappe ai poliziotti che sarebbero stati a stretto contatto con il detenuto, domenica scorsa, per aiutarlo a superare un malore sarebbe stata prescritta la quarantena "senza provvedere al tampone".