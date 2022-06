Il sindaco di Ravenna contro il rigassificatore a Brindisi: «Non ha senso»

Sarebbe inutile la presenza, a Brindisi, di una nave rigassificatore. A sostenerlo è Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, città candidata ad ospitare il rigassificatore offshore proprio su volontà, tra gli altri, del primo cittadino.

Sindaco, nei giorni scorsi in consiglio comunale i promotori dell’ordine del giorno per la candidatura di Brindisi ad ospitare la nave rigassificatore si sono chiesti: perché a Ravenna sì e a Brindisi no?...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati