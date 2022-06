Rigassificatore offshore, il Consiglio comunale di Brindisi dice no

BRINDISI - Niente numero legale e l’ordine del giorno di Forza Italia sul rigassificatore offshore a Brindisi, dopo ore di discussione in capigruppo prima ed in consiglio comunale monotematico poi, non passa la prova dell’aula. Anche se, in realtà, i voti erano stati comunque raccolti perché, evidentemente, il presidente Giuseppe Cellie non si era reso conto del numero insufficiente di presenti. In questo modo, è risultato evidente quello che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati