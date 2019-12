Rifiuti speciali e pericolosi nei cantieri navali: sequestrati 2000 metri quadrati al Porto Medio di Brindisi

Ultimo aggiornamento: 17:44

Sotto sequestro 2000 metri quadrati nel Porto Medio di Brindisi . Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto ha posto sotto sequestro preventivo diverse aree di due cantieri navali nel Porto Mediodi Brindisi, usate come discariche incontrollate di rifiuti speciali, pericolosi e non, in violazione del Testo unicosull'Ambiente.Ai rappresentanti legali dei due cantieri nautici viene contestato il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.In un'operazione della Guardia costiera, coordinata dal pm di turno Paola Palumbo e condotta insieme a personale dell'Arpa, i sigilli sono scattati per oltre 2.000 metri quadrati di aree dove erano stati abbandonati diversi tipi di scartidell'attività di cantieristica nautica: vernici, diluenti, pneumatici fuori uso, bombole di ossigeno, acetilene, imballaggimisti, Raee (rifiuti di apparati elettrici ed elettronici), perfino natanti e parti di pontili galleggianti in cattivo stato. I rifiuti erano in alcuni container e cassoni, in aree non autorizzate all'aperto e, in parte, prive di adeguata impermeabilizzazione.