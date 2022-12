Incendio appiccato nel centro per migranti di Restinco: un morto e un ferito

Tragedia nel primo pomeriggio all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Restinco a Brindisi. Un marocchino di 40 anni è morto e un altro è rimasto ferito, in un incendio appiccato nella struttura. Lo conferma la Polizia. A quanto si apprende, un ospite del Centro, pare lo stesso poi rimasto ferito, avrebbe dato origine al rogo. Il migrante che ha perso la vita sarebbe invece morto per intossicazione dal fumo mentre dormiva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Brindisi e lo stesso questore Annino Gargano. Indagini sono in corso per comprendere le ragioni che hanno spinto il migrante ad appiccare le fiamme. Lo stesso sarebbe poi stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale "Perrino".

La polemica

Da tempo l'Anpi e la Comunità africana chiedono la chiusura in tutta Italia di questi che considerano "lager", «compreso quello di Brindisi», sottolineano.