Via al restauro del Castello Alfonsino

Il complesso del Castello Alfonsino e di Forte a Mare è stato consegnato all’azienda di Modugno “Sad di Rega R&C”, per i lavori di restauro e valorizzazione, nella giornata di mercoledì. I dettagli sono stati resi noti dalla sezione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali: i lavori sono stati finanziati con i fondi Pon “Cultura e Sviluppo” per un totale di 5 milioni di euro. La durata complessiva delle operazioni è stimata in circa 450 giorni, quindi con la fine dei lavori che è prevista per giugno del 2019.La stessa dirigenza pugliese del Mibact evidenzia che, con la consegna dei lavori, il direttore degli stessi, l’architetto Augusto Ressa, ha illustrato alla ditta che li eseguirà tutta la procedura e gli interventi, che saranno supervisionati da altri due architetti: Doriana De Tommasi, responsabile unico del procedimento, ed Antonio Zunno, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Più in generale, il Ministero ha rimarcato che l’obiettivo è quello del recupero al fine della fruizione del bene.Tra gli aspetti che l’intervento mira a migliorare, quelli che sono conseguenza di elementi come «ferite causate da crolli ed atti vandalici”» da cui prendere spunto «per restaurare, studiare, scoprire, condividere con la cittadinanza questo peculiarissimo patrimonio». Più nel dettaglio, si parla anche, a titolo esemplificativo, di alcune operazioni che saranno effettuate: «Si ripristina il “camminamento di ronda”, si connette la “Piazza d’Armi” mediante riconfigurazione della rampa e soluzione dei dislivelli che attualmente ne impediscono la fruizione da parte di utenti diversamente abili, si mettono a sistema e si allestiscono alcuni ambienti finalizzati alla prima accoglienza e ad una prima conoscenza-fruizione mediante installazione di apparati comunicativi multimediali, nonché si individuano spazi opportunamente attrezzati per sorveglianza e guardiania».