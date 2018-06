Regata per Corfù e kermesse del vino: al via gli eventi di giugno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La prima settimana di giugno rappresenta per Brindisi e i brindisini il tanto atteso ritorno al turismo e, per un certo verso, alla mondanità. Seppur da sempre la città punta a destagionalizzare gli eventi, è innegabile che Brindisi sia legata al mare e alle sue eccellenze come il vino. E agli storici appuntamenti con essi: come la Regata Internazionale Brindisi – Corfù e i festival del vino, prima di due anni fa chiamati Negramaro Wine Festival e da due edizioni con una nuova organizzazione, quella del consorzio Discovery e tutela dei Vini Doc Brindisi e Squinzano, “Vinibus Terrae”, che sta ottenendo molto successo sia con l’esposizione delle cantine partecipanti che con gli eventi collaterali.La regata internazionale Brindisi – Corfù, giunta ormai alla 33^ edizione, ogni anno sempre più di successo. La partecipazione è notevolissima, sono già 110 le imbarcazioni giunte proprio perché la Regata Internazionale Brindisi – Corfu è tra le più importanti e ambite del Mediterraneo ed è considerata la più celebre regata d’altura dell’Adriatico, sia per numero di partecipanti sia per difficoltà tecniche. Questa regata, come dicevamo, è alla sua 33° edizione.Nata nel 1986 per un “gioco” tra pochi amici, per i primi due anni vi hanno partecipato solo imbarcazioni brindisine. A partire dal terzo anno si sono aggiunte le imbarcazioni di Corfù e da allora questa collaborazione si è andata via