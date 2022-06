Musica, sport ed eventi: ecco la rassegna estiva di Brindisi

Una serie di appuntamenti in cui costituisce un denominatore comune diffuso, come si evince dal titolo, quello del legame tra Brindisi ed il suo litorale. “Un mare di eventi”, la rassegna estiva dell’amministrazione comunale brindisina è stata presentata ieri, anche se nelle intenzioni di Palazzo di città è come se il programma fosse già stato avviato nelle scorse settimane con alcuni appuntamenti che riguardano lo sport, come la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati