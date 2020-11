Bandito armato irrompe nella tabaccheria: in fuga con un bottino di mille euro

BRINDISI - Rapina questa sera, intorno alle 19, in una tabaccheria di Corso Roma, nei pressi del cavalcavia De Gasperi. Un bandito, a volto coperto e armato ha fatto irruzione facendosi consegnare l'incasso: nel registratore di cassa c'erano almeno 1000 euro. Poi la fuga a piedi, anche se non è escluso che nei paraggi ad attenderlo ci fosse un complice a bordo di una vettura. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo radiomobile per cercare di ricostruire la dinamica dell'assalto: i militari stanno passando al vaglio tutti gli elementi utili per cercare di arrivare all'autore del colpo, comprese le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti in zona. Purtroppo, non è la prima volta che l'esercizio commerciale viene preso di mira dai rapinatori.

