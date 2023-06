Entrano in casa di un'anziana con il volto coperto, la chiudono nel bagno e le rubano i gioielli: pomeriggio di paura

È stato un dopo pranzo davvero spaventoso quello vissuto da una pensionata di 74 anni che risiede da sola nelle case popolari di via Giovanni Papini, al quartiere Paradiso di Brindisi: intorno alle 14 di oggi, due persone (dopo aver suonato al citofono) si sono presentate con il volto coperto da passamontagna all'interno del suo appartamento e, dopo averla immobilizzata e chiusa nel bagno, hanno fatto incetta di alcuni gioielli di famiglia che erano conservati in una cassapanca.

Cosa è successo

Dopo la fuga dei rapinatori, sono state le urla della donna ad allertare il vicinato che ha immediatamente informato del caso le forze dell'ordine.

Subito dopo, sono stati gli agenti della Sezione volanti ad arrivare sul posto ma oltre ad aver trovato la donna terrorizzata per quanto accaduto (poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso a bordo di un'ambulanza del 118) nei dintorni della palazzina presa di mira dai due malviventi non c'era alcuna traccia del loro passaggio. Tanto meno sull'episodio è stato possibile trovare testimoni in quel tratto periferico del quartiere, poco lontano dalla campagna che si apre verso contrada Mitrano.

Per fortuna, la donna (che avrebbe riferito di aver subito uno scippo qualche giorno fa) non ha subito alcuna violenza fisica. I due episodi sono ora al vaglio della Squadra mobile. Inoltre, all'interno dell'appartamento hanno lavorato anche gli esperti della Scientifica. L’ammontare del bottino è comunque da quantificare.