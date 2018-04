Fermano e rapinano un automobilista: arrestate due giovani donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Tenuto in ostaggio e rapinato da quattro giovani nigeriane. La disavventura capitata a un 61enne ha avuto, fortunatamente, un lieto fine grazie all’intervento risolutivo dei carabinieri della stazione di Latiano che sono riusciti a individuare e arrestare due delle quattro ragazze che si sono rese protagoniste di un vero e proprio agguato ai danni del malcapitato.L’uomo, nella giornata di ieri, si era recato presso un fondo di sua proprietà, in contrada Romatizza, lungo la complanare della statale 7: mentre si trovava a bordo della sua automobile, in marcia verso l’appezzamento, sul suo cammino si è parata una delle ragazze che stazionano ai margini della strada. La presenza della ragazza sull’asfalto ha costretto il 61enne ad arrestare il mezzo per evitare di investirla: una volta fermata la vettura, dai campi sono comparse le altre protagoniste della vicenda che hanno immediatamente messo in chiaro le proprie intenzioni. Una delle giovani ha aperto lo sportello del lato passeggero ed è entrata nell’abitacolo mentre le altre circondavano l’auto brandendo - secondo gli elementi raccolti dai carabinieri - un ceppo di legno e una bottiglia di birra ripetutamente scagliata contro la carrozzeria del mezzo. Le ragazze hanno chiesto soldi. Per evitare che la vittima potesse pensare a una fuga, una delle ragazze ha manomesso il blocco di accensione dell’auto, danneggiando la chiave, mentre le altre scattavano alcune foto coi cellulari, minacciando di diffonderle se non avesse esaudito le richieste. La storia è andata avanti per oltre 20 minuti, finché una delle giovani è riuscita a sottrarre il borsello dell’uomo, le cui resistenze si sono rivelate vane, e a fuggire.In brevissimo le ragazze si sono date alle fuga ma, nel frattempo, il 61enne aveva già composto il 112 sul tastierino del telefono, lanciando l’allarme ai carabinieri. I militari di stanza a Latiano si sono immediatamente recati sul posto, intercettando appena arrivati la giovane che custodiva nella sua borsa il borsello sottratto: l’accessorio, che conteneva anche i soldi in possesso della vittima, è stato restituito al legittimo proprietario. Gli uomini dell’Arma, però, non si sono fermati a questo: la ricerca delle complici è andata avanti e si è allargata alle campagne circostanti.