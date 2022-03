Brindisi, rapina al bar “Rosso e Nero”: un arresto

Indagini lampo dei carabinieri del Nor-sezione radiomobile, a seguito della rapina consumata con coltello presso il bar “Rosso e Nero” sito in via della Pace Brindisina, e al culmine delle attività di ricerca, hanno individuato e tratto in arresto il presunto autore dell'assalto: si tratta di giovane maggiorenne brindisino, con alle spalle precedenti specifici e già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini

In particolare, i carabinieri di Brindisi hanno identificato il presunto responsabile dell'assalto, dopo aver raccolto alcune testimonianze ed esaminato le immagini delle telecamere della zona dell’evento criminoso. L’uomo è stato rintracciato a piedi nei pressi della propria abitazione e la successiva perquisizione ha consentito di rinvenire cose pertinenti al reato. Al termine degli adempimenti di rito, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi che ha coordinato le attività.