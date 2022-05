Assalto armato all'Eurospin, la malavita alza il tiro

È caccia ai due banditi armati di pistola che sabato sera, intorno alle 20.30, hanno messo a segno una nuova rapina a danno del supermercato “Eurospin” presente all’interno del centro commerciale “Brin Park”, a pochi passi dal quartiere Sant’Elia a Brindisi.

I fatti

Due rapinatori, armati di pistola, sono entrati in azione poco prima dell’orario di chiusura (entrambi con il volto coperto da un casco) e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare il denaro, prelevato da alcune casse.

Poi la fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata. Sul posto, per le indagini del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione volanti e i colleghi della Squadra mobile. Sotto esame, ora, ci sono le telecamere di videosorveglianza del supermercato e della zona per cercare di arrivare agli autori del colpo. Ancora tanta paura tra i clienti che a quell’ora si trovavano in fila o nei dintorni della casse, così come era accaduto lo scorso 22 aprile, data dell’ultima rapina. Sul posto sono inoltre arrivati gli esperti della Scientifica per completare le indagini del caso. Gli agenti, che sono stati impegnati nella ricerca dei banditi in fuga presso il vicino quartiere Sant’Elia e la campagna circostante, hanno poi ascoltato su quanto accaduto il personale del supermercato.