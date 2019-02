Raid di vandali nel centro storico: danneggiate dieci auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro sabato notte da dimenticare per le strade del centro di Brindisi: in via Ercole Brindisino, nei pressi del Palazzo della Prefettura e di piazza Santa Teresa, alcuni vandali hanno danneggiato dieci auto rompendo gli specchietti retrovisori. Non solo, durante il momento di follia hanno rovesciato alcuni cassonetti della raccolta differenziata e preso a martellate la colonna d’ingresso di una palazzina. Proprio mentre i carabinieri del Comando provinciale erano intenti ad eseguire diversi controlli nel cuore della movida. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile è comunque arrivata immediatamente sul posto per prendere visione di quanto accaduto, all’interno di una serata in cui le strade del centro erano scarsamente affollate a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno scoraggiato la presenza massiccia di persone.Ora, dopo l’ennesima denuncia di alcuni cittadini, potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza poste nella zona a fare chiarezza sugli autori di questo ennesimo caso di inciviltà. In merito, non bisogna dimenticare la posizione presa una settimana prima (nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio) dalla commerciante Patty Dell’Anna: alle tre di notte era stata costretta, e per fortuna, a difendere un commerciante 20enne di colore, derubato e picchiato da un branco di giovani.