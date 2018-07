Ragnatele e muffa tra le mozzarelle: chiuso un caseificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Producevano mozzarelle, formaggi e prodotti caseari di ogni tipo tra muffa e ragnatele: blitz dei Nas di Taranto in un caseificio della provincia di Brindisi, una verifica che ha fatto scattare il provvedimento di chiusura.Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, ha disposto la chiusura di un caseificio in uno dei comuni della provincia. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una ispezione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto.I militari hanno accertato che all’interno dei laboratori dove si producevano i latticini vi erano gravi carenze igienico sanitarie. In particolare è stato rilevato attraverso un’accurata ispezione che gli ambienti erano pieni di muffa e ragnatele, non solo l’intonaco era in gran parte distaccato e in alcuni punti era pronto a cadere.