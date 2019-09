Ragazzo di 19 anni ucciso con tre colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Un ragazzo di appena 19 anni è morto all’ospedale Perrino di Brindisi in seguito alle gravi lesioni subite da tre colpi di pistola che lo hanno raggiunto mentre si trovata al quartiere Perrino della città. Giampiero Carvone è stato ferito dai colpi di pistola calibro 7,65 esplosi la notte scorsa da una persona che ora è attivamente ricercata dalla squadra mobile della polizia che indaga sulla vicenda.Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, chiamato per l’intervento al quartiere, e trasportato in condizioni disperate in ospedale dove i medici hanno tentato di operarlo d’urgenza. Ma è stato tutto vano: il 19enne è morto dopo alcune ore.S’indaga sui motivi dell’agguato e sull’autore, o gli autori, della tragica sparatoria.