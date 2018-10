Ragazzina di 15 anni molestata in strada da tre incappucciati. Lei riesce a fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta esperienza per una ragazzina di 15 anni molestata per strada a Brindisi da tre uomini che l’hanno spinta contro un muro: lei fortunatamente è riuscita a scappare. La storia è tutta nel suo racconto ripetuto anche alla polizia che ora indaga su questa vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire: «Erano in tre e mi sono sentita spingere contro il muro. Ho avuto la sensazione che mi mettessero le mani sopra». I fatti si sono verificati poco prima di mezzogiorno al quartiere Commenda.La giovane era appena uscita dall’abitazione dove vive con la sua famiglia ed era diretta verso la casa di un parente che dista appena qualche centinaio di metri quando, come ha riferito alla polizia, sarebbe stata avvicinata da tre uomini con indosso una felpa con il cappuccio. «Ho avuto la sensazione che fossero stranieri» avrebbe raccontato ai poliziotti.