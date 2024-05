«I ragazzi di Brindisi hanno paura del futuro» afferma Chris Torch, direttore artistico della candidatura, che nel suo ultimo giorno di permanenza in città ha incontrato gli studenti dell’istituto Majorana.

I giovani al centro

Il progetto “Brindisi Capitale italiana della cultura” quindi dovrà avere al centro questo obiettivo: restituire fiducia nel futuro. L’economia della conoscenza è una delle risposte e delle strade da tracciare anche nel dossier e in cui il sindaco Marchionna crede fortemente in antitesi all’economia industriale impattante che sta per concludere il proprio ciclo nel capoluogo messapico. «Ho chiesto ai ragazzi se fra dieci anni si immaginano a Brindisi - racconta Chris Torch - in pochissimi hanno risposto di sì mentre la maggioranza ha detto di no. Gli ho domandato il perché e per tutti il motivo è l’assenza di lavoro. Allora ho rilanciato e gli ho proposto di immaginare che a Brindisi ci fosse il lavoro, a quel punto erano tutti d’accordo nel voler rimanere a Brindisi in futuro».

La nuova visita in città

È una fotografia drammatica ma che Torch ha riportato in chiave propositiva nella riunione che ha svolto in conclusione del suo viaggio a Brindisi con il nucleo operativo della candidatura. Erano presenti il sindaco Giuseppe Marchionna, il suo consulente Angelo Roma, la dirigente alla Cultura Gelsomina Macchitella, il funzionario del settore Gab Emanuela Sasso, la responsabile dei Beni culturali Antonella Grassi, l’istruttore amministrativo del settore Gab Cristina Alfì e per la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, il direttore artistico Carmelo Grassi, i componenti del Consiglio di amministrazione Federica Masi e Gianluca Bozzetti, per l’ufficio amministrativo Alessandra Nimis e per l’area progetti Roberto Romeo. Era assente solo il presidente della Fondazione Luca Ward che ha già espresso la propria difficoltà nel partecipare a causa dei numerosi impegni professionali ma che dedicherà due momenti cruciali della candidatura per essere presente in città.

Le tante risorse di Brindisi

«Il nostro progetto deve essere uno strumento per dare il futuro ai giovani - ha illustrato Chris Torch al nucleo operativo -. Senza futuro non c’è creatività e non si possono trovare soluzioni nuove». Il bisogno di creatività è un concetto che il professionista americano-svedese aveva già espresso, spiegando che le nuove generazioni dovranno trovare risposte a domande a cui gli adulti di oggi non hanno saputo rispondere, per questo è fondamentale che nutrano la competenza creativa. Ma questa non è l’unica impressione che l’esperto in politiche culturali ha avuto in questi giorni. «A Brindisi si respira anche un grande entusiasmo - aggiunge - un grande amore per la città. Sono rimasto molto colpito dalla risorsa civile di questa città, nelle Case di quartiere si respira tutto questo, l’impegno e l’attaccamento della gente al quartiere e a Brindisi. Anche Diego, il sindaco dei ragazzi, ha una grande energia e capacità espressiva e questo mi ha impressionato positivamente».

Un viaggio di scoperta

Chris Torch da sabato 25 maggio ha iniziato un tour conoscitivo nella città, accompagnato da Carmelo Grassi e Roberto Romeo della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e dalla dirigente alla Cultura Gelsomina Macchitella. La prima esperienza è stata in barca, per conoscere Brindisi dal mare. Il gruppo è partito dal porticciolo “Marina di Brindisi” a bordo della lancia in legno dell’associazione Vogatori Remuri, guidata da Franco Romanelli che tramanda l’arte dei maestri d’ascia e della voga. Il progettista internazionale ha ammirato la bellezza del porto e dei due castelli che svettano sul mare, quello Svevo sede della Marina militare e quello Alfonsino sull’isola di Sant’Andrea. In città poi ha visitato i quartieri Paradiso e Sant’Elia attraverso le Case di quartiere, quella del Centro di aggregazione giovanile del Paradiso nata in una villa confiscata alla mafia dove era in corso la Festa dello sport e del Consiglio comunale dei ragazzi, capeggiato dal sindaco junior Diego Caianiello. Mentre a Sant’Elia ha visitato la Casa di Parco Buscicchio, la prima realtà gestita da una cooperativa di comunità e che è nel pieno del Palio del quartiere. Poi in centro ha conosciuto altre due Case: l’Accademia degli Erranti che valorizza gli antichi cammini e lo Yeahjasi Santa spazio culturale conosciuto come la casa della musica. Il direttore della candidatura è stato anche accompagnato a visitare l'Ostello della Gioventù ristrutturato e riaperto al pubblico poco più di due mesi fa e l'ex collegio Tommaseo dove Torch ha immaginato una residenza per artisti da tutto il mondo.

Il coinvolgimento di tutti

Partecipazione come avviene nelle Case di quartiere, fiducia nel futuro, economia della conoscenza e la creatività dei giovani sono le prime idee emerse nella riunione del nucleo operativo e che costituiscono la base dell’architettura del dossier per la candidatura a Capitale della cultura. Il progetto dovrà essere completato e spedito al Ministero della Cultura entro il 26 settembre, qualora risultasse vincitore riceverà 1 milione di euro per realizzare quanto descritto con l’ambizione di essere motore di crescita della comunità.