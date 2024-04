P aura al quartiere Minnuta a Brindisi per un bambino che ha rischiato di finire contro un'auto mentre rincorreva un pallone di basket finito fuori dal perimetro di gioco. Per fortuna, l'incidente è stato evitato giusto in tempo, ma un tiro al canestro è ormai diventato un incubo: inseguire una palla a spicchi che finisce oltre un tabellone può essere infatti fatale. «Tutta colpa delle recinzione inesistente: quel campo di basket non garantisce alcuna misura di sicurezza a chi ne fa uso», raccontano alcuni genitori.

L'impianto

Non è stato completato a dovere, lasciando tutt'intorno anche dei pali di ferro che spuntano dal terreno circostante». Strada per Minnuta, angolo via del Lavoro, è qui (dove si rasenta la parrocchia San Leucio protovescovo) che ogni pomeriggio si riuniscono tantissimi ragazzini amanti della pallacanestro: un fenomeno sportivo che in città ha risvolti che si perdono nel tempo. L'area di gioco, conclusa l'estate scorsa, si presenta ben strutturata per permettere ai ragazzini del quartiere (e non solo) di passare qualche del tempo in compagnia e soprattutto ora che le giornate sono diventate più calde e lunghe. Il risvolto negativo di questa preziosa attività ludica è infatti l'assenza di sicurezza: il rettangolo di gioco non presente alcuna rete di recinzione. Tutt'intorno, l'area circostante presenta un parcheggio sterrato dove si concentra un via vai di automobili, la sagoma della parrocchia, la campagna e un tratto di via Del Lavoro dove le auto provenienti da Strada per Minnuta svoltano a tutta velocità per raggiungere le diverse palazzine che si affacciano sul parco del Cillarese.

L'episodio

L'altro giorno, proprio una di queste auto ha imboccato la curva senza considerare la presenza di qualche pedone. Nel caso, un bambino che aveva lasciato il campo di gioco per inseguire un pallone di basket che era finito in mezzo alla strada dopo un tiro mancato al tabellone. Una scena che ha ammutolito tutte le persone presenti, tra cui una mamma che ha raccontato al nostro giornale quanto accade da diversi mesi. «Più volte abbiamo sollecitato il problema all'amministrazione comunale, mettendo in risalto proprio l'assenza di quelle misure di sicurezza che dovrebbero evitare ai bambini di trovarsi di fronte un'auto quando il pallone esce dal rettangolo di gioco. Ad oggi, nessuno è mai intervenuto per colmare questo problema. Dobbiamo forse aspettare che avvenga qualcosa di grave? Io ed altri genitori non capiamo come sia stato possibile consegnare un campo di gioco alla comunità senza rispettare le principali normative dedite alla sicurezza.

Il progetto

Inoltre, lungo un'area (quella circostante) in cui il degrado diventa ogni giorno sempre più allarmante».

Era stata la vecchia amministrazione comunale a stanziare 150mila euro per la realizzazione di cinque playground in città nei quartieri Minnuta, Commenda, Perrino e La Rosa, a cui si aggiungeva anche una quinta area a Sant’Elia. Cinque aree della città da rigenerare per creare occasioni di socialità attraverso lo sport ed il gioco. Nel corso del 2022 si era anche conclusa la fase progettuale per i cinque impianti a cui era seguita quella operativa per gli impianti che, oltre a campi di basket, prevedevano anche aree di gioco per i più piccoli. Il bando per l’affidamento dei lavori dei primi quattro era stato avviato immediatamente, mentre per il quinto playground doveva essere avviato subito dopo una modifica al Piano delle opere pubbliche con un ulteriore stanziamento di 120mila euro, necessari per la demolizione di uno stabile fatiscente confiscato alla mafia. Ultimati e finanziati quei progetti, “qualcuno” ha però dimenticato di aggiungere una rete di protezione lungo quel perimetro di gioco.