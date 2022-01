Scontro sulla provinciale tra auto e moto: muore centauro

BRINDISI - Il terribile impatto contro un'autovettura Kia Sportage non ha lasciato scampo a un motociclista. È morto così questo pomeriggio, poco dopo le ore 18, Damiano Carone un 45enne residente a Tuturano .

L'incidente

L'uomo a bordo del suo Liberty 50 stava percorrendo la strada provinciale SP 80 che collega Brindisi a San Donaci quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Brindisi, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro l'autovettura.

Il Pubblico Ministero di turno, Raffaele Marino, ha disposto la restituzione della salma ai parenti e il sequestro dei mezzi. L'automobilista è stato, come di prassi, sottoposto all'esame tossicologico e alcolemico.