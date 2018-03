Provincia: tensioni sulle elezioni bis. «Facciamole subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le elezioni per la presidenza della Provincia di Brindisi tornano a far discutere soprattutto in seno all’assise provinciale. È infatti il consigliere in quota a “Fratelli d’Italia” Christian Continelli a tornare sulla questione della “legittimità” di ruolo dell’attuale presidente facente funzioni Domenico Tanzarella che da qualche mese sostituisce Maurizio Bruno, decaduto dalla carica di sindaco di Francavilla Fontana e contestualmente, come da legge, anche da quella di Presidente della Provincia. Da quel momento Tanzarella, essendo stato nominato a suo tempo vicepresidente da Bruno, guida l’ente con le funzioni di presidente.La discussione nasce sulla data di convocazione delle elezioni. Da una parte chi sostiene che si debbano indire subito per non incorrere in problemi di legittimità degli atti, dall’altra chi invece si attesta su una posizione di maggiore garanzia per tutti quei comuni che, al momento, non hanno rappresentanza in seno al Consiglio Provinciale essendo commissariati. In questo senso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ha fornito un’indicazione rispondendo al quesito-interpello formulato da Tanzarella. Nel quesito, indirizzato al Ministeri dell’Interno e per gli Affari Regionali, al Prefetto di Brindisi e al Presidente nazionale dell’Upi, Tanzarella aveva rappresentato l’attuale situazione amministrativa del territorio con ben sei comuni commissariati.I funzionari capitolini hanno risposto asserendo che la normativa ha previsto che “solamente in sede di prima applicazione” vi sarebbe “la necessità di procedere all’elezione di un nuovo presidente della Provincia entro 90 giorni dalla decadenza del predecessore” ma nel caso specifico “sembrerebbe ragionevole – si legge nella nota ministeriale – al fine di garantire la massima partecipazione al voto e, contestualmente, una più ampia rosa di candidati, procrastinare l’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di Brindisi all’esito delle elezioni amministrative de Comuni della Provincia in atto commissariati”. Ma Continelli è di tutt’altro avviso e dopo aver già posto la questione al Prefetto torna a sollecitare elezioni imminenti.