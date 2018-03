Allerta meteo con prove di vacanza, oggi riparte la stagione croceristica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È previsto per oggi alle 13.30 il primo arrivo croceristico della stagione 2018 a Brindisi. Sarà la Msc Musica a fare ingresso nel porto. La nave tornerà a Brindisi praticamente ogni settimana fino al 15 ottobre, data dell’ultimo attracco. L’orario della partenza, alla volta della Grecia, è alle 19.30. Molto probabile che la nave non possa entrare nel porto interno, come normalmente previsto, a causa dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile con livello di criticità ordinaria e con il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi e forti raffiche di vento. Questo in sostanza significa che la nave attraccherà a Costa Morena, come prevede la programmazione in caso di maltempo.Sul fronte dell’accoglienza l’info-point di Piazza Vittorio Emanuele II dovrebbe essere operativo già da oggi garantendo così un servizio in più già in avvio di stagione. Si tratta di una postazione la cui gestione è affidata all’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione in ragione di un accordo di cooperazione tra enti pubblici sottoscritto nei giorni scorsi dal Presidente dell’Autorità di Sistema Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi e il direttore di PugliaPromozione Matteo Minchillo. L’accordo prevede di uniformare il servizio di accoglienza in tutti i porti del sistema dando una risposta in termini di efficienza al consistente afflusso di turisti, soprattutto di matrice croceristica, che giungeranno a Brindisi. Il documento ha una validità di tre anni e potrà essere rinnovato alla scadenza solo su espressa volontà delle parti. In questo senso Patroni Griffi ha sottolineato, a margine della sottoscrizione dell’accordo, che “oltre a fornire ai turisti servizi di alta qualità, la nostra azione contribuirà a promuovere l’attrattività della Puglia come destinazione turistica, con l’obiettivo di destagionalizzare domanda e offerta per un turismo che duri tutto l’anno.”