«Questo camice non ha colori politici». La protesta dei consiglieri-medici durante la proclamazione dell'assise cittadina

«Questo camice non ha colori politici». Lo hanno detto con forza rivendicando l’orgoglio di essere medici ed i sacrifici di chi ogni giorno è in prima linea nonostante le mille quotidiane difficoltà. Saranno avversari in consiglio comunale ad Ostuni, ma questa mattina nel giorno della proclamazione ufficiale dell’assise cittadina, per manifestare la loro vicinanza ai medici ed all’interno personale sanitario e paramedico si sono presentati all’appuntamento con i delegati del Tribunale con il proprio camice da dottore.

La scelta

«Perché speriamo che questo gesto simbolico di vicinanza può valere più di mille parole», hanno dichiarato i consiglieri Cataldo Melpignano (Psi) e Gianni Spennati (Per Ostuni lista civica di centrodestra). Uno rappresenterà la maggioranza, l’altro l’opposizione, ma sulla sanità hanno voluto lanciare un segnale di unità nel corso di questa iniziativa pubblica. L’uno vicino all’altro per tutto il cerimoniale di lettura dei verbali della proclamazione indossando il camice. «Il nostro camice è un atto simbolico di solidarietà dei nostri colleghi che sono sottoposti a duri turni di lavoro e servizio per cercare di sopperire ad un’organizzazione sanitaria deficitaria sotto ogni aspetto. E’ un gesto simbolico di protesta – affermano Melpignano e Spennati - affinché la situazione in provincia di Brindisi in ambito sanitario possa cambiare rotta, iniziando con la riapertura nel più breve tempo possibile il reparto di chirurgia dell’ospedale di Ostuni». «E’ un camice che non ha colore politico: lo vogliamo sottolineare.

Qui si tratta di ristabilire diritti fondamentali della persona, che è quello della salute. E questo – concludono i due consiglieri comunali - non può essere motivo di divisione politica».