Al pronto soccorso in condizioni critiche: ricoverata in Rianimazione, 14enne muore dopo 24 ore

Corsa disperata in ospedale: ragazzina di 14 anni muore a 24 ore dal ricovero in Rianomazione all'ospedale Perrino di Brindisi. La 14enne era positiva al covid e aveva tre dosi di vaccino. Ricoverata in pediatria nei giorni scorsi con febbre e vomito è risultata positivia al covid, dopo un peggioramento è stata trasferita in terapia intensiva venerdì notte e nella prima mattinata di oggi è avvenuto il decesso per cause in fase di accertamento.

La 14enne era stata immediatamente ricoverata in Rianimazione e intubata. Ma dopo appena 24 ore dal ricovero le sue condizioni si sono aggravate e ha avuto una insufficienza multiorgano che non le ha dato scampo. I medici stanno effettuando delle analisi per comprendere i reali motivi del decesso visto che la 14enne non soffriva di alcune patologie pregresse e aveva completato il ciclo vaccinale.