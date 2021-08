Brindisi, Pronto soccorso nel caos, 42enne “dimenticata” per 17 ore sulla sedia a rotelle: «Non potevo nemmeno andare in bagno»

Ancora una storia ai limiti dell’assurdo dal Pronto soccorso di Brindisi, dove una donna è stata costretta ad aspettare per diciassette ore prima di avere assistenza, peraltro evitando di andare al bagno per non perdere il posto sulla sedia a rotelle. È accaduto nell’ospedale Perrino di Brindisi, dove nelle ultime settimane, oltre a medici ed infermieri, scarseggiano anche barelle e sedie a rotelle per i pazienti.

La storia dell’ennesima odissea la racconta Valentina, una donna brindisina di 42 anni, che nella tarda mattinata di venerdì a seguito di un malore ha chiesto l’intervento dell’ambulanza presso la sua abitazione. Poco prima di mezzogiorno i sanitari del 118 hanno visitato la donna, che accusava una forte tachicardia, e le hanno consigliato di andare al Pronto soccorso. Valentina è arrivata così, dopo una decina di minuti, al nosocomio brindisino ed è qui che è cominciata la sua odissea. «Nel Pronto soccorso c’era il delirio - racconta la donna - come vuole prassi sono stata prima accolta per il triage dove ho fatto il tampone e poi, dopo l’esito negativo, mi hanno portata all’accettazione».

Il quadro