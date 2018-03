Nascondeva in casa 318 proiettili: denunciato l’appassionato d’armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I carabinieri hanno denunciato in città un 59enne perché in possesso di 318 proiettili illegalmente detenuti nel proprio appartamento. Nei guai pure un 46enne e un 33enne per aver sottratto parti meccaniche e di carrozzeria a due auto consegnate in affidamento dopo un sequestro avvenuto per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, una cittadina siriana 41enne, I.S., è stata denunciata per evasione e sottoposta agli arresti domiciliari perché aveva mutato il proprio domicilio di detenzione senza la prescritta autorizzazione dell’autorità giudiziaria.Nel primo caso, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo a denunciare in stato di libertà per omessa denuncia di munizioni il 59enne. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 318 proiettili: 310 calibro 22 e 8 di calibro 17. Considerata la notevole quantità di munizionamento, i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo di altre armi regolarmente denunciate dal 59enne: un fucile “Beretta” calibro 12, un fucile sovrapposto “Tecnimec–Rizzini” a doppio calibro 20 e 8, una carabina “Savage” calibro 17 e una carabina “Marlin” calibro 22.In merito al munizionamento sequestrato, il Comando provinciale di Brindisi ha pure inoltrato alla Prefettura una proposta del divieto di detenzione di armi e munizioni per sopraggiunta mancanza del requisito di affidabilità.