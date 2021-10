Brindisi, la nuova “Federico II” riqualificata, tra natura e rinnovabili: così rinasce la centrale di Cerano

Nuova centrale a gas, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Mancava solo un tassello del piano di Enel per la trasformazione, nell’ambito del phase out dal carbone, del sito della “Federico II” a Cerano. Si tratta, in particolare, dell’esito del concorso di idee per giovani architetti finalizzato alla “trasformazione e riqualificazione urbano-industriale del sito con l’obiettivo di articolare gli spazi, valorizzandone l’estetica nonché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati