Processo al carbone Enel, la Cassazione: sentenza annullata, appello da rifare

Ultimo aggiornamento: 09:28

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello sulle dispersioni di carbone di Enel dalla centrale di Cerano (a sud di Brindisi ), con rinvio ad altra corte per valutare i ricorsi degli imputati e della Provincia di Brindisi che oltre al risarcimento del danno ottenuto, chiedeva anche il danno ambientale.E' quanto contenuto nel dispositivo depositato questa mattina, dopo una lunghissima camera di consiglio.Si dovrà rifare, insomma, il processo di secondo grado. La procura generale aveva chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi. In appello il processo si era concluso con la conferma delle due condanne inflitte in primo grado ai manager Enel e con l’estensione dei risarcimenti dovuti dall’azienda, quale responsabile civile, anche ad altri agricoltori proprietari di terreni vicini al nastro trasportatore della centrale Enel di Cerano. Per Antonino Ascione e Calogero Sanfilippo era stata stabilita e confermata una pena di nove mesi di reclusione, a entrambi era stata concessa la sospensione condizionale. Per altri due, Sandro Valery e Luciano Mirko Pistillo, i reati si erano già prescritti quindi c’è stata sentenza di non doversi procedere. Undici erano stati in primo grado gli assolti con la formula “il fatto non sussiste”. Erano quindici in tutto gli imputati. Due i reati contestati: getto pericoloso di cose e danneggiamento aggravato.