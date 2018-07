Processo 14 anni dopo la morte: si avrà la verità sulla morte di un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincerà martedì 10 luglio il processo sulla morte di Sergio Ragno, proprio il giorno in cui il giovane carabiniere brindisino avrebbe compiuto 38 anni se un terribile incidente non lo avesse strappato alla vita il 17 giugno del 2004 a Firenze. Da quel giorno sono trascorsi 14 anni, 14 lunghi anni in cui la famiglia ha lottato per portare la storia di Sergio nelle aule di tribunale. «Non mi sono mai arresa, perché so che prima o poi mio figlio avrà giustizia» afferma Vittoria Olimpio, la mamma di Sergio che nonostante il profondo dolore per la morte del figlio ha intrapreso per prima questa lunga battaglia.La donna, assistita dal suo legale, l’avvocato Giulio Murano, vuole dimostrare che suo figlio Sergio è morto mentre era in servizio. Sergio Ragno lavorava presso la caserma dei carabinieri di Firenze. Secondo la ricostruzione il giovane è morto mentre era in sella alla sua moto e percorreva un viale nei pressi delle Cascine a Firenze.