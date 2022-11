Shuttle per l'aeroporto: al via i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento rapido

Facilitare il collegamento tra la rete ferroviaria e l'aeroporto “Papola-Casale” di Brindisi è uno degli obiettivi del progetto Shuttle, i cui lavori preliminari sono cominciati già nei giorni scorsi. Il cantiere vero e proprio, tuttavia, ha visto ieri la cerimonia della posa della prima pietra.

Mobilità intermodale

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia per 37 milioni di euro. Si tratterà di un sevizio veloce, con autobus a metano su gomma, che effettuerà poche fermate, permettendo a chi transita nelle stazioni di Brindisi, Lecce e Taranto, l'arrivo in aeroporto in tempi ridotti. Il servizio terrestre, effettuato tramite quattro Shuttle-Bus alimentati a metano, comincerà dalla fermata ferroviaria denominata “Perrino-Aeroporto del Salento” nei pressi dell'ospedale Perrino. «Il progetto infrastrutturale - fa sapere il Comune di Brindisi - è supportato da un moderno sistema di infomobilità che gestirà la priorità semaforica per velocizzare il percorso degli shuttle. È prevista inoltre la creazione di sei rotatorie strategiche».

In bici e via mare

«Accanto al collegamento rapido a metano su gomma tra l'aeroporto della nostra città e la rete ferroviaria di Taranto e Lecce, il progetto Shuttle - afferma il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, presente ieri mattina all'avvio dei lavori - prevede un percorso ciclo-pedonale dal quartiere Cappuccini, al parco Cillarese, al quartiere Paradiso fino all'aeroporto». Dalla fermata del Cillarese, poi, attraverso un ponte ciclopedonale sarà possibile raggiungere la nuova fermata della Circolare del mare. Insieme agli autobus a metano, infatti, saranno fornite nuove imbarcazioni per il collegamento tra il centro ed i vari punti della città affacciati sul mare. Presenti ieri mattina a Brindisi tra gli altri, Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico, e Anna Maurodinoia, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile.