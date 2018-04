Pretende soldi per giocare alle slot: mamma disperata chiama la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spende i soldi tra scommesse e macchinette e pretende che i genitori paghino i suoi debiti di gioco. Ma la madre esasperata ha chiamato la polizia. Dopo l’ennesima lite, una madre chiede aiuto alla polizia per il figlio affetto da ludopatia. E’ stata la disperazione per quelle continue richieste di denaro che dovevano servire per saldare i debiti di gioco ad indurre una mamma brindisina a telefonare in questura chiedendo l’intervento della polizia.Le richieste del figlio erano diventate incessanti al punto da sfociare in violenti litigi. La storia di questa mamma disperata per il figlio si aggiunge a quella delle tante famiglie distrutte proprio dal gioco d’azzardo. La donna qualche giorno fa ha chiamato al centralino della questura di Brindisi chiedendo l’intervento urgente delle volanti perché il figlio litigava violentemente con il padre nel tentativo di ottenere denaro per saldare i debiti di gioco. All’arrivo degli agenti gli animi erano ancora piuttosto surriscaldati. Il giovane inveiva contro il genitore che non voleva elargire denaro, denaro che poi sarebbe servito per appianare i numerosi debiti di gioco.