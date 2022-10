Brindisi, prende il via il salone nautico: in motobarca al porticciolo per ammirare gli yacht

Con il conto alla rovescia per la diciottesima edizione del Salone nautico di Puglia ormai giunto al termine, il contorno della manifestazione si prepara alle tante iniziative che lo caratterizzeranno e si arricchisce di un ulteriore servizio che consentirà di raggiungere l'evento via mare. A partire dalla giornata di oggi, sino al 16 ottobre, nel Marina di Brindisi si terrà l'evento espositivo che quest'anno giunge alla sua edizione numero 18.

Per quest'anno i numeri sono incoraggianti, visto che gli organizzatori parlano del 30 per cento di barche in più (si parla di 150 espositori per oltre 200 imbarcazioni) a cui si aggiungono una serie di iniziative collaterali come i convegni, un villaggio dedicato alla formazione, coordinato dall'assessorato alla Formazione della Regione Puglia e con il coinvolgimento della Rete degli istituti nautici, della Rete degli istituti alberghieri, dell'Its Logistica, dell'Istituto De Marco/Valzani, dell'Università del Salento e del Politecnico di Bari.

Altro appuntamento fisso nel salone sarà un calendario per lo sport con le diverse federazioni delle discipline del mondo del mare.

Il calendario di eventi

Per quel che riguarda la prima giornata, il calendario prevede il taglio del nastro alle 10, a cui seguiranno nella sala Conferenze 1 (sino alle 13) gli interventi in apertura dell'evento. Dopo la presentazione del presidente dello Snim Giuseppe Meo sono previsti gli interventi di esponenti istituzionali ed addetti ai lavori, a partire da quelli più di respiro locale, dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci all'assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, ed ancora il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, il comandante della Capitaneria di porto Fabrizio Coke, il commissario della Camera di commercio Antonio D'Amore ed il presidente del Distretto nautico di Puglia Giuseppe Danese. Quindi, esponenti del mondo della nautica a livello nazionale, dal presidente della Lega Navale Italiana Donato Marzano, al vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.



Scorrendo il programma alle 11, nella sala mostre, sarà dato il via alla personale dell'artista Attilio Melfi, chiamata Riflessi a sud. Alle 12.30 ci sarà il primo degli appuntamenti permanenti dell'iniziativa, La cucina - show cooking, appuntamento a cura della Rete nazionale degli istituti alberghieri che vedrà ai fornelli studenti di Fasano, Molfetta e Polignano. Una evento dalla formula accattivante, in grado di attirare molti curiosi. Prima iniziativa nel segno del dibattito nel pomeriggio, tra le 15 e le 17.30, nella sala conferenze 1: si dibatterà su Nautica ed idrogeno, da visione a realtà, una iniziativa curata dal Consorzio nautica di Puglia e che guarderà a come la stessa regione si rapporta con la nautica Green.



Ieri, inoltre, sono stati annunciati i dettagli della nuova tratta della motobarca, che fa la spola tra il porto interno ed il luogo in cui si svolgerà il Salone nautico di Puglia. Il servizio è promosso dal Comune assieme alla Stp, la società di trasporto pubblico brindisina, e sarà gratuito, con la possibilità di accedere con un biglietto ridotto all'evento nel Marina. Una sorta di assaggio di quello che, nell'idea allo studio da parte di amministrazione comunale e Stp, è il progetto di poter rendere questo tragitto permanente. Il percorso introdotto prevede due motobarche con partenza da banchina Dogana (solo per oggi, da banchina Montenegro), alle 10 ed alle 15, mentre le due vetture di ritorno dal porticciolo sono previste alle 13 ed alle 18.

