Enel, ecco gli investitori su Brindisi. Le società Act Blade e Standex pronte ad assumere

Non solo impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma anche l’intera filiera costruttiva. Questo vanno chiedendo, da tempo, istituzioni locali, sindacati, associazioni datoriali. E questo ha confermato Enel nell’incontro di lunedì, al quale hanno partecipato, per l’azienda, il responsabile affari istituzionali Gaetano Evangelisti ed il responsabile generazione a carbone Italia Nicola Bracaloni. Sono stati loro ad esporre ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati