Brindisi, chiusa una postazione 118: è scontro tra Comune e Asl

Continua a far discutere la chiusura della postazione 118 del quartiere Casale, a Brindisi, avvenuta secondo la denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia a causa della necessità da parte del Comune di ristrutturare la ex delegazione comunale per ospitare un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. A contestare questa ricostruzione, tuttavia, è il sindaco Riccardo Rossi per il quale, al contrario, la Asl avrebbe deciso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati