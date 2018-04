Fi, una giornata di incontri tra Marino, Luperti, Ap e Udc. Confronto anche con Errico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Fumata grigia, ieri, dalla prima riunione ufficiale tra Forza Italia e Polo moderato, durante la quale è stata confermata l’intenzione dei partecipanti a continuare con la coalizione unitaria. Ancora nessun accordo, però, sul nome del candidato sindaco. Che tuttavia dovrebbe arrivare probabilmente questa sera, dopo una riunione ulteriormente allargata.Ieri, nella sede provinciale di Forza Italia, c’era la coordinatrice cittadina del partito azzurro Ernestina Sicilia, insieme con il coordinatore cittadino Udc Raffaele Iaia, il coordinatore cittadino di Alternativa Popolare Teodoro Pierri, il coordinatore cittadino del Partito Repubblicano Vito Birgitta e l’ex assessore Pasquale Luperti per i Coerenti per Brindisi. Assente invece, per i suoi impegno romani, l’onorevole Mauro D’Attis al quale il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Luigi Vitali, aveva affidato l’incarico di preparare la strada per le amministrative, creare una coalizione vincente e scegliere un sindaco adatto alle sfide che attendono la città.Durante il vertice di ieri, in particolare, si è verificata la sussistenza delle condizioni per la creazione della coalizione unitaria. Ma non solo. Per almeno un paio d’ore, infatti, si è discusso anche di questioni programmatiche ed in particolare delle principali linee d’indirizzo. Dopo di che, però, si è deciso di rinviare la decisione più importante, vale a dire quella per il candidato sindaco. L’obiettivo è di attendere altre 24 ore per fare decantare le tante tensioni di questi giorni e provare a trovare una condivisione quanto più ampia possibile su un nome all’altezza della situazione.Proprio in quella sede, dunque, Forza Italia dovrebbe fare il proprio nome. Ma non è escluso che anche altri alleati possano avanzare delle proposte. Ancora non è chiaro, tuttavia, chi parteciperà a questo incontro. Sicuramente i moderati. E sicuramente anche Brindisi in Alto e Impegno Sociale, che hanno incontrato i vertici cittadini di Forza Italia nella mattinata di ieri. «Abbiamo chiesto però - chiarisce Nando Marino - che ci fosse un ulteriore allargamento, per ricostruire tutta l’unità del centrodestra allargato, senza fratture come quelle che si vedono in questo momento». Non ci saranno, invece, i fittiani di Noi con l’Italia, che ieri hanno rotto con i moderati, come confermato dal coordinatore cittadino Italo Guadalupi. «Non parteciperemo - dice - all’incontro. In queste ore siamo in trattativa con la Lega».