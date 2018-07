Pochi medici, si rischia il caos: l'allarme del presidente dell'Ordine professionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono circa 100, in tutta la Puglia, i medici precari del servizio pubblico che dovrebbero entrare nel processo di stabilizzazione secondo le disposizioni della legge Madia, ma solo due o tre di essi, secondo l’Ordine dei Medici locale, dovrebbero essere quelli in servizio nell’Asl di Brindisi. L’annuncio del reclutamento di 383 operatori sociosanitari, la metà dei quali coinvolti nelle procedure previste dalla Madia, poi, è sicuramente una buona notizia ma non sufficiente a placare la preoccupazione dei camici bianchi brindisini. I medici, infatti, sono preoccupati dalla carenza di figure professionali che garantiscano la sopravvivenza delle strutture, ospedali su tutti: di questo passo, secondo il presidente dell’Ordine Arturo Oliva, il rischio di vedere calare la scure dei tagli e delle chiusure sui presidi della provincia di Brindisi è più di uno spauracchio. «Non riesco a capire – ragiona Oliva – come i colleghi ortopedici in servizio al Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, che sono solo 3, riescano a garantire il trattamento delle fratture al femore negli ultrasessantacinquenni in 48 ore nel 93% dei casi: se non è questo un miracolo, poco ci manca. Così, però, non si può andare avanti: per l’Ortopedia di Francavilla si è ricorsi alla mobilità interna, aumentando di 2 unità l’equipe medica ma ci sono altre criticità sparse tra il capoluogo e la periferia della provincia che soffrono di problemi simili o anche più gravi».Il riferimento del presidente è sicuramente alla situazione delle chirurgie dell’ospedale Antonio Perrino che, a causa della mancanza degli anestesisti, non riescono a produrre volumi sufficienti. «Se si riescono a portare a compimento solo 6 o 7 interventi a settimana, si rischia di ricevere delle valutazioni negative che potrebbero avere delle conseguenze anche sul futuro della struttura stessa che, se non raggiunge degli standard fissati in fase di programmazione, potrebbe anche essere chiusa. I primi a essere penalizzati da questa situazione, ovviamente, sono i pazienti».L’altra categoria a subire le conseguenze di un simile scenario, sempre secondo Oliva, sono i medici che non riescono a centrare gli obiettivi prefissati non per colpe loro ma per un’oggettiva impossibilità di incrementare la produzione, dovuta alla carenza di alcune figure professionali, come anestesisti e radiologi e altri, e alla cattiva