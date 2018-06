Piscina e due eliporti: ecco il megayacht dei vip e che fu di Abramovich

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia la stagione estiva e nel porto di Brindisi si iniziano a vedere yacht di lusso per i vip pronti ad atterrare nel vicino aeporto. Da un paio di giorni è ormeggiato nel porto interno il celebre Pelorus, il megayacht di 115 metri appartenuto al magnate Abramovich. È arrivato sbarcando con Acquera Yachting, il nuovo player mondiale della nautica di lusso che offre servizi personalizzati per megayachts 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 ore con persone dedicate. La società che ha aperto di recente gli uffici nel capoluogo pugliese ha portato prestigiose imbarcazioni tra cui il celebre Pelorus. Il mega yacht che in passato ha avuto tra i proprietari il famoso magnate russo Roman Abramovich, caratterizzato da una grande piscina per gli ospiti e da due eliporti, rimarrà ormeggiato nel porto di Brindisi per alcune settimane.Acquera Yachting si concentra sulla fornitura di servizi di agenzia ai superyachts su scala globale, grazie alla conoscenza e l’esperienza che Stefano Tositti ed il suo team hanno nell’industria. Inizia la sua operatività in Italia partendo da Venezia ed ha già aperto numerosi uffici nei principali porti del Mediterraneo.«Il turismo di lusso, di cui lo yachting è un segmento significativo, - spiega Stefano Tositti, presidente di Acquera Yachting, - è un comparto in grande ascesa e dalle importanti ricadute occupazionali ed economiche per l’indotto del territorio interessato. Infatti con la nostra attività abbiamo coinvolto fornitori locali per valorizzare i servizi e le eccellenze manifatturiere dell’area brindisina. Il diportismo di eccellenza sviluppa posti di lavoro in settori specializzati con indubbi vantaggi per le attività commerciali connesse, bar, ristoranti, negozi, artigianato di pregio».