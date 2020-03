Brindisi piange Romeo Tepore: il papà della "Brindisi in bicicletta" stroncato dal coronavirus

BRINDISI - La prima vittima del Covid-19 nella città di Brindisi è il “papà” della storica manifestazione “Brindisi in bicicletta”: Romeo Tepore si è spento a 82 anni all'ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato ricoverato alcuni giorni fa. A dare notizia della morte di Tepore è stato il figlio Manlio sulla sua pagina Facebook.

Proprio oggi, prima delle limitazioni imposte dal governo e del divieto di qualsiasi evento pubblico, Tepore avrebbe dovuto presentare il libro “Istantanee di una vita-Un viaggio lungo tre quarti di secolo”.

"Brindisi in bicicletta", nata da un'idea di Tepore, ha sempre rappresentato uno degli eventi più attesi a Brindisi, richiamando tanti appassionati e non per una domenica in bicicletta da trascorrere percorrendo le vie cittadine, vestite a festa per l'occasione.