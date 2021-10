Principio di incendio al petrolchimico: gravi due operai

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio all’interno del Petrolchimico di Brindisi: due operai di una ditta appaltatrice sono rimasti feriti in seguito a un principio di incendio, riportando delle ustioni di primo e secondo grado sul 50% del corpo. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del Servizio 118 e trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi. Una volta al Pronto soccorso sono stati quindi ricoverati nel Centro Grandi Ustionati, in prognosi riservata.

Le indagini

Sul posto sono accorsi anche gli inquirenti e il personale dello Spesal, per un primo sopralluogo utile a comprendere la dinamica dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza dalla squadra dei vigili del fuoco presente all’interno del Petrolchimico. L’incidente si sarebbe verificato nel primo pomeriggio, poco dopo le 15. L’incidente è avvenuto a pochi giorni dalla morte di un operaio edile a Mesagne e nelle stesse ore in cui in prefettura veniva siglato il protocollo d’intesa per la sicurezza sui luoghi di lavoro.