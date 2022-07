Mamma partorisce a 53 anni: fiocco rosa record all'ospedale di Brindisi

Solo un mese fa era stata una donna di 58 anni a partorire per la prima volta al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. A distanza di poche settimane, sempre nel Brindisino, è toccato ad una mamma di 53 anni dare alla luce una bambina. Anche in questo caso, come era già accaduto nello scorso giugno, la donna seppur in età avanzata, ha affrontato l'impresa e senza alcun tipo di problema e con tantissima emozione. La neomamma è stata seguita in questi mesi dal ginecologo Antonello Cisaria a capo dell'equipe che ha effettuato l’intervento alla donna. Nella squadra, anche il ginecologo Giuseppe Lanzillotti.

Un altro cesareo difficile

Esperienze non nuove nello stesso reparto del capoluogo messapico, diretto dal primario il primario del reparto Paolo Amoruso, dove già due anni fa partorì una donna di 56 anni. Nella stessa giornata, il 13 luglio, la stessa equipe, ha portato a termine anche un altro intervento delicato. Un taglio cesareo complicato da una grave malformazione uterina. Le partorienti e le nuove nate, stanno ben.