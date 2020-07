Perde il controllo del furgone e si schianta: muore 37enne

Ultimo aggiornamento: 11:25

Un uomo di Brindisi di 37 anni, Cosimo Di Lauro, è morto in un incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada A22 del Brennero nel tratto tra Verona Nord e Nogarole Rocca, sulla carreggiata sud. La vittima era alla guida di un furgone e per cause in corso di accertamento ha preso il controllo del mezzo ribaltandosi.L'uomo, nella regione del Nord per motivi di lavoro, è rimasto ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con i Vigili del fuoco. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate all'ospedale «Magalini» di Villafranca. L'incidente ha causato lunghe code e la chiusura per due ore del tratto di autostrada tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con l'A4 Milano-Venezia.