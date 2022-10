Brindisi, nella stagione crocieristica 2023, perde Costa, che continuerà ad arrivare a Bari con una delle sue navi, verosimilmente la Luminosa, e sposterà invece la Pacifica a Taranto. Ma questo, per il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, dipende non tanto da Brindisi quanto da Venezia. Senza una soluzione per l’accesso delle grandi navi nella laguna, infatti, le crociere in Adriatico perdono gran parte del loro fascino e non a caso le navi previste per il 2023 in questo tratto di mare sono meno rispetto agli anni passati.

Il calendario provvisorio

Gli scali previsti dall’ultimo aggiornamento disponibile del calendario ufficiale, infatti, avrebbero dovuto essere teoricamente 76. Ma con il venire meno della Costa Luminosa, per la quale erano previsti 28 scali a Brindisi, gli arrivi nella prossima stagione sarebbero 48. A farla da padrona, ancora una volta, Msc con i 26 scali previsti per la sua “Orchestra”, che dunque prenderà il posto della “Armonia”. Si tratta di una nave più recente, più grande e più capiente di quella che ha scalato il porto messapico nel 2022, che appartiene alla classe “Musica” ed è gemella della “Magnifica”, nave che qualche anno fa ormeggiava nel porto interno regalando uno spettacolo che molti brindisini ricordano ancora. La Msc Orchestra arriverà per la prima volta l’8 maggio prossimo per proseguire poi ogni lunedì, fino alla fine di ottobre.

Le altre compagnie

Scalerà il porto messapico sette volte, invece, la AidaBlu, della compagnia Aida Cruises, la cui presenza è prevista sostanzialmente una volta al mese a partire da maggio e fino ad ottobre. Nove le fermate, invece, per la compagnia Seabourn Cruises, che conferma su Brindisi due delle sue navi: la “Quest” (sei scali) e la "Encore" (tre scali). La prima esordirà il 23 maggio prossimo e scalerà il porto messapico fino al 4 luglio. Dopo di che, a partire dal 13 dello stesso mese, sarà la volta della “Encore”, che ormeggerà alle banchine brindisine anche ad agosto e poi ad ottobre. Due, invece, gli scali previsti per la Marella Explorer, della compagnia Marella Cruises, che arriverà il 10 giugno ed il 2 settembre. La nave, per la verità, ha dei precedenti a Brindisi, quando si chiamava Mein Schiff ed apparteneva alla compagnia tedesca Tui Cruises.

Il segmento “luxury”

Infine, ci sono gli scali cosiddetti “spot”, ovvero una tantum. A partire da quello che, almeno sulla base dell’ultimo aggiornamento del calendario, aprirà ufficialmente la stagione crocieristica 2023 di Brindisi, il 2 aprile prossimo. Si tratta, per la precisione, della Bolette della compagnia Fred Olsen Cruise Lines, una nave lunga 237 metri, con una capacità di 1380 passeggeri in servizio dal 2000. Il 19 agosto arriverà, invece, la Club Med 2, splendida goletta trinchettata da cinque alberi e sette vele completamente controllata da computer. Si tratta di una delle più grandi imbarcazioni a vela del mondo, in grado di ospitare fino a 386 passeggeri e 214 membri dell’equipaggio.

Il 28 agosto arriverà invece la Evrima, appartenente al ramo d’azienda crocieristico della Ritz-Carlton, compagnia celebre in tutto il mondo che opera nel campo degli alberghi di lusso. E proprio al segmento “luxury” appartiene la Evrima, in grado di accogliere poco meno di 300 passeggeri, con una proporzione di circa un membro dello staff per ogni ospite a bordo. La peculiarità della nave risiede nei suoi alloggi: lo yacht è infatti dotato di sole suite di lusso di diversa metratura. Le suite sono munite di Wi-Fi, servizio in camera 24 ore su 24, macchina del caffè e perfino un assistente personale che assiste i passeggeri nelle prenotazioni dei ristoranti (a bordo ce ne sono cinque in tutto), delle escursioni a terra e tanto altro.

I possibili cambiamenti

A questi scali dovrebbero aggiungersi anche quelli della Celebrity Constellation, che il presidente Patroni Griffi sarebbe riuscito a “strappare”. E non è da escludere, tra l’altro, che Costa possa cambiare idea nelle prossime settimane, prevedendo su Brindisi più o meno lo stesso numeri di scali annullati dalla Costa Luminosa con un’altra nave, forse la Costa Magica. Il calendario, infatti, non è ancora chiuso ed il dialogo è in corso.