Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero su pescherecci e in cantieri navali: denunciati

Sono cinque le persone scoperte e sanzionate dalla Guardia di Finanza perché avrebbero continuato a lavorare "in nero", pur essendo percettori del Reddito di cittadinanza. Per i cinque, denunciati, è stata avviata la segnalazione alle autorità competenti per l'interruzione del sostegno ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

I controlli delle fiamme gialle

La scoperta è stata fatta dai militari della stazione navale di Bari e delle Sezioni Operative Navali della Guardia di Finanza pugliesi, nell'ambito di specifici controlli per attività commerciali esercitate lungo la costa tra le province di Bari e Brindisi. Le verifiche hanno interessato sia il settore ittico, con controlli a bordo di motopescherecci e pescherie ma anche per i servizi di ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale. In totale sono 21 i lavoratori irregolari scoperti e sono stati sanzionati 11 datori di lavoro che li avevano alle dipendenze.