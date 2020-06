Pensionato abusa sessualmente di un minore: condannato a 8 anni

Condanna ad otto anni e sei mesi di reclusione, in primo grado, per un 74enne di Ostuni, accusato di violenza sessuale, corruzione di minorenne e sequestro di persona. Il tribunale di Brindisi sezione penale collegiale, presieduto dal giudice Domenico Cucchiara, ha riconosciuto in questa prima fase, colpevole l’uomo dei presunti abusi sul minore, costituitosi parte civile ed assistito unitamente ai propri genitori dall’avvocato Vito Cellie . Il pensionato della Città Bianca è difeso, invece, dal legale Giorgio Nacci.



I fatti si sarebbero verificati già nel 2018: solo quindici mesi fa la scelta da parte del minore di confidarsi con i propri genitori su quanto sarebbe avvenuto tra lui ed il 74enne. Una triste storia, di degrado morale e sociale, scoperta dagli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno raccolto la denuncia querela da parte del ragazzino. Dal racconto dell’adolescente sarebbe emerse alcuni gravi circostanze: piccole somme di denaro per coprire il silenzio dei loro incontri. L’adolescente avrebbe anche accennato a frequenti chiamate da parte dell’uomo nei suoi confronti, quando per settimane, aveva tentato di evitare anche il minimo incontro. Una deposizione non facile da parte del minore, che ha voluto pian piano raccontare la sua verità agli investigatori della Città Bianca. Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA