Pediatra aggredito e minacciato di morte dal papà di un bimbo

Ancora un’aggressione in un reparto ospedaliero, contro un medico che ha l’unico torto di dover fronteggiare una richiesta di lavoro ogni giorno più pesante. Stavolta è toccata al primario di Pediatria, aggredito e minacciato di morte dal padre di uno dei suoi piccoli pazienti, tanto che il medico ha avuto un malore ed è stato subito soccorso dai suoi colleghi.Accade all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dopo i furti, le aggressioni nel pronto soccorso anche le minacce di morte nel reparto dove sono ricoverati decine di bambini. Il primario, Fulvio Moramarco, è stato aggredito verbalmente e poi minacciato di morte dal genitore di uno dei suoi piccoli pazienti. E’ accaduto durante il consueto giro di visite. Il primario, medico conosciuto e stimato per la sua grande umanità e professionalità, è stato raggiunto in medicheria da un genitore di uno dei suoi pazienti. Quest’ultimo sin da subito ha alzato il tono della voce volendo aver ragione delle sue richieste, e non contento ha urlato minacce di morte nei confronti del primario se il figlioletto avesse avuto problemi. Immediato l'intervento della sicurezza interna del nosocomio che ha calmato l'uomo.